الصحة السعودية: 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

اعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 2532 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 65077 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد ضحايا الوباء في عموم البلاد إلى 351 شخصًا.

كما أفادت بأن 2562 مريضًا كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" تعافوا ن المرض، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة.