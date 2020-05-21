البحرية الأميركية: إصابة عنصر خلال حادث إطلاق نار داخل قاعدة بولاية تكساس

أكدت البحرية الأميركية إصابة أحد عناصر قوات الأمن، جراء حادث إطلاق نار داخل قاعدة "كوربوس كريستي" في ولاية تكساس الأميركية، لافتةً إلى أن "قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده".
ولفتت إدارة القاعدة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع"، موضحةً أن "القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن". ولم تقدم البحرية الأميركية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.
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