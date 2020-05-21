الجامعة العربية: تدخل إيران بشؤون الدول العربية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين

دانت الأمانة العامة للجامعة العربية تدخل إيران المباشر في الشؤون الدخلية للدول العربية سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة، مؤكدةً أن "هذا الأمر يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".
وشددت الجامعة على أنه ضرورة أن تتوقف إيران عن "الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية".
وتأتي هذه التصريحات "في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران والتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات المليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني".
كما أفادت الأمانة العامة بضرورة "أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي بما في ذلك مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال".
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