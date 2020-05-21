جونسون للشعب البريطاني: نمتلك نظاماً سيساعد على دحر فيروس كورونا المستجد قريبا

بعث رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ رسالة طمأنة للشعب البريطاني، مشيراً إلى امتلاك بلاده نظاماً سيساعد على دحر ​فيروس كورونا​ المستجد قريبا"، موضحاً "إحراز تقدم كبير في تتبع وتحليل فيروس كورونا"، معلناً عن "برنامج لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من حزيران المقبل".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.