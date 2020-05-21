الصحة الايرانية تعلن إصابة 10 آلاف عامل في الصحة بفيروس كورونا

أعلن نائب ​وزير الصحة​ الايراني قاسم جان بابائي ان "نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا ب​فيروس كورونا​، وتوفي بعضهم".

هذا وأعلنت ​السلطات الإيرانية​، عن "تجاوز عدد ​الإصابات​ بوباء كوفيد-19 في البلاد، 129 ألف حالة بعد تسجيل 2392 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، فيما بلغت أعداد الوفيات 7249 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.