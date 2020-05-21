سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء بينهم أجانب

أعلنت ​سلطنة عمان​، صدور عفو من سلطان البلاد هيثم بن طارق، بالإفراج عن 797 سجينا بينهم أجانب.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أصدر عفوا خاصا عن عدد من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان، أن العفو السلطاني شمل 797 سجينا بينهم 301 من الأجانب.

وأوضح أن قرار العفو جاء "تزامنا مع الاحتفال ب​عيد الفطر​ المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء"