مسؤول يمني: للانسحاب من اتفاق الرياض حال تسمية رئيس حكومة بإرادة غير يمنية

أشار نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبدالعزيز جباري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "حال صحت الأخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه، فخيرًا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل".
وتأتي تصريحات جباري على خلفية زيارة قام بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي إلى الرياض بدعوة سعودية، وما تبعها من تقارير مفادها أن السعودية بصدد الموافقة على تعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وتلبية مطالب "الانتقالي الجنوبي" على حساب الحكومة، بما في ذلك من خلال تفعيل عملية تشكيل حكومة كفاءات جديدة.
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