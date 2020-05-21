السفارة السعودية بواشنطن ترحب بنتائج التحقيق في هجوم قاعدة فلوريدا

رحبت ​السفارة السعودية​ في ​واشنطن​ بنتائج التحقيق بشأن هجوم قاعدة ​فلوريدا​، لافتةً إلى أن "السعودية تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الأميركي بالهجوم".

وفي بيان، لفتت السفارة إلى أنها ترحب بنجاح ​السلطات الأميركية​ باستخراج معلومات من هاتف المنفذ"، منوّهةً بدعم المملكة المستمر للسلطات الأميركية بشأن الهجوم.

كما أكدت أن التنسيق مستمر مع السلطات في واشنطن لحماية السعوديين والأميركيين المتواجدين في البلاد، مؤكدةً على التعاون الاستخباراتي الوثيق مع ​الولايات المتحدة​ في ​مكافحة الإرهاب​.

ومن الجدير بالذكر، كان وزير العدل الأميركي أشار في وقت سابق إلى أن "المتدرب السعودي محمد الشمراني، الذي نفذ الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، العام الماضي، كان لديه اتصالات وتنسيق مع مجموعة من الأشخاص الخطيرين في تنظيم القاعدة حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "فك تشفير هاتف الشمراني قدم أدلة قيمة تُظهر أن الهجوم خطط له من قبل القاعدة".

