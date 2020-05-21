بلدية عنقون: نتائج فحوص الـ PCR جميعها سلبية

أعلنت بلدية عنقون في بيان أن "نتائج فحوص الـ pcr التي أجريت من قبلها بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ بتاريخ 17/5/2020 اتت جميعها سلبية. وطلبت من سكانها التزام الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم".

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