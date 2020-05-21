الجيش واصل حملة ازالة عبارات وجسور في قرى حدودية مع سوريا في الهرمل

يواصل ​الجيش اللبناني​ حملة ازالة العبارات والجسور في القرى والبلدات الحدودية مع ​سوريا​ في قضاء الهرمل، في كل من حوش السيد علي والمشرفة و​بلدة القصر​ ومحيطها، كما قامت ​جرافة​ باقفال طريق ترابي عبر رفع سواتر وصخور، يمر ضمن حوض العاصي من نقطة الجسر وصولا الى الحدود السورية.

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