يواصل الجيش اللبناني حملة ازالة العبارات والجسور في القرى والبلدات الحدودية مع سوريا في قضاء الهرمل، في كل من حوش السيد علي والمشرفة وبلدة القصر ومحيطها، كما قامت جرافة باقفال طريق ترابي عبر رفع سواتر وصخور، يمر ضمن حوض العاصي من نقطة الجسر وصولا الى الحدود السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش واصل حملة ازالة عبارات وجسور في قرى حدودية مع سوريا في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.