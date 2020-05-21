كنعان: اقرينا قرض بقيمة 250 مليون دولار للاسكان ليستفيد منه اصحاب الدخل المحدود

أعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في ​مؤتمر صحفي​ بعد انعقاد لجنة المال انه تم "اقرينا القرض بقيمة 250 مليون ​دولار​ للاسكان وهو يذهب بالاتجاه الصحيح ليستفيد منه ذوو الدخل المحدود وينشط ​الاقتصاد​، اضافة الى "انه تم اقرار مشروع ال1200 مليار الذي يدعم الاسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين المتضررين من ازمة الكورونا، وقمنا بتأليف لجنة تتعلق بتحديد سقف للفوائد على الحسابات المدينة لبت الموضوع قبل الجلسة التشريعية".

ولفت كنعان الى "دعم المجتمع ليصمد حاجة ماسة في هذه المرحلة ونحن نقر في لجنة المال ما يساعد اللبناني على ذلك".