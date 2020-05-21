بلدية الوردانية: تسجيل اول اصابة بالكورونا لسيدة وصلت من الكويت

أعلنت بلدية الوردانية في ​اقليم الخروب​، في بيان، عن "تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلدة للسيدة (ز.ب) القادمة من ​الكويت​ بتاريخ 2020/05/08، والتي كانت خلال الفترة السابقة ملتزمة بالحجر في منزلها الكائن في ​بلدة الوردانية​".

وطلبت ​البلدية​ ممن "خالطها او خالط أحد اقربائها الساكنين معها في نفس الحي خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم في بيوتهم والتواصل مع خلية ​الأزمة​ في الوردانية على الأرقام التالية 07973200، رقم الطوارئ: 79142546، رقم مسؤول اللجنة الصحية السيد رامي عبده 81659293.