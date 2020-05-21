وجه النائب علي عسيران التهاني للبنانيين والمسلمين بعيد الفطر، متمنيا ان "يعود بأفضل من هذه الاحوال على الوطن"، معلنا عن عدم تقبل التهاني بالعيد "انسجاما مع التعبئة العامة وشعورا بما يعاني منه لبنان والمنطقة من اوضاع صعبة".
وشدد على أن "الامل معقود على تكاتف اللبنانيين ووحدتهم الوطنية التي هي خشبة الخلاص، وعلينا ان نقتدي باجراءات الدولة فيما خص كورونا وان نحترمها"، مشيرا الى "اننا نأمل خيرا من المحادثات التي تقوم بها الدولة مع الجهات الدولية لانقاذ لبنان واقتصاده من هذه المحنة التي يتخبط بها".
كانت هذه تفاصيل خبر عسيران مهنئا بعيد الفطر: للإقتداء باجراءات الدولة فيما خص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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