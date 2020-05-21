عسيران مهنئا بعيد الفطر: للإقتداء باجراءات الدولة فيما خص كورونا

وجه النائب ​علي عسيران​ التهاني ل​لبنان​يين والمسلمين ب​عيد الفطر​، متمنيا ان "يعود بأفضل من هذه الاحوال على الوطن"، معلنا عن عدم تقبل التهاني بالعيد "انسجاما مع التعبئة العامة وشعورا بما يعاني منه لبنان والمنطقة من اوضاع صعبة".

وشدد على أن "الامل معقود على تكاتف اللبنانيين ووحدتهم الوطنية التي هي خشبة الخلاص، وعلينا ان نقتدي باجراءات ​الدولة​ فيما خص ​كورونا​ وان نحترمها"، مشيرا الى "اننا نأمل خيرا من المحادثات التي تقوم بها الدولة مع الجهات الدولية لانقاذ لبنان واقتصاده من هذه المحنة التي يتخبط بها".