أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، في كلمة لها بعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ان "المجلس استعرض الخطة الاقتصادية وتم تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران 2020 ضمناً"، موضحة ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابدى استعداده ابتداء من 27 أيار للتدخل في السوق وحماية العملة الوطنية استناداً على اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب".
وأوضحت عبد الصمد انه "تم تسجيل 67 حالة جديدة في لبنان وبدراسة طبيعة الحالات ليست انتشاراً للوباء انما محددة في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج"، موضحة انه "لا تصور وتوجه حتى الآن لاعادة فتح المطار ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران 2020 ضمناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.