عبد الصمد: تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران 2020 ضمناً

أعلنت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​، في كلمة لها بعد انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ ان "المجلس استعرض الخطة الاقتصادية وتم تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران 2020 ضمناً"، موضحة ان "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ابدى استعداده ابتداء من 27 أيار للتدخل في السوق وحماية العملة الوطنية استناداً على اتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​".

وأوضحت عبد الصمد انه "تم تسجيل 67 حالة جديدة في لبنان وبدراسة طبيعة الحالات ليست انتشاراً للوباء انما محددة في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج"، موضحة انه "لا تصور وتوجه حتى الآن لاعادة فتح المطار ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي".