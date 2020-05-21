غجر: قرار الحكومة واضح لجهة استكمال السير بالعقد مع سوناطراك الذي ينتهي نهاية 2020

أكد وزير الطاقة و​المياه​ ​ريمون غجر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يتم التداول بشكل خاطىء بقرار ​مجلس الوزراء​ في ما يتعلق بالعقد مع سوناطراك"، مشيراً الى ان "قرار مجلس الوزراء واضح لجهة استكمال السير بالعقد الذي ينتهي نهاية 2020 بانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ بناءً على طلب ​وزارة الطاقة​".

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