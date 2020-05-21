ابي رميا: 165 مليون دولار لمصلحة مصرف الاسكان

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "اقرّينا في ​لجنة المال​ مشروع قانون اتفاقية قرض 50 مليون دينار كويتي ( ما يعادل 165 مليون ​دولار​ ) لمصلحة مصرف الاسكان".‬ ولفت ابي رميا الى ان ‫هذا القانون سيساهم في انعاش ​قطاع البناء​ والاسكان مع العلم ان الكارثة الاقتصادية بدأت مع توقف قروض الاسكان.‬ وتمنى اعطاء ​المؤسسة العامة للاسكان​ حقها قريباً جداً.‬ إضغط للمزيد

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