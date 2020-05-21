إقامة الصلاة عن راحة نفس الأب يوسف سامي الكبوشي الذي توفي بعد اصابته بكورونا

اٌقيمت ​الصلاة​ عن راحة نفس كاهن الجالية العربية والفرنسية في ​كنيسة​ مار ميخائيل في ​الشارقة​ الأب ال​لبنان​ي يوسف سامي يوسف الكبوشي اليوم في كنيسة مدافن المسيحيين في جبل علي، وترأس الذبيحة كاهن الجالبة العربية والفرنسية في كنيسة القديسة مريم الأب طانيوس جعجع الكبوشي الذي عدّد مزايا الفقيد الذي ترك بلده لبنان من أجل خدمة الآخرين في بلدان الانتشار عموما وفي ​الخليج​ خصوصا ولا سيما منها ​الإمارات​ و​البحرين​ وقطر وسلطنة عُمان حيث كان يخدم الجاليتين المسيحيتين الناطقتين باللغتين العربية والفرنسية"، لافتاً الى ان "الأب يوسف كان مُحبّاً للسلام ومُنفتحاً على الآخرين، جاهزا دائما للخدمة أينما طُلب منه وقد تشبّع من الروحانية الفرنسيكانية، وأثناء مرضه في الفترة الأخيرة كان يحمل أوجاعه بصمت على غرار أيوب وهو لم ينقطع عن أبناء رعيته الذين تابعوه يوميا عبر وسائل التواصل من خلال المكالمات والرسائل وبالصلوات والدعاء له"، منوهاً بـ"الجهود التي بذلها الأطباء والجسم التمريضي طوال فترة علاجه في مدينة خليفة الطبيّة في عجمان".







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