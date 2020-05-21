آلان عون: لجنة المال تقر إعتمادا لخطة الأمان الإجتماعي والتحفيز وقرضا كويتيا

أكد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​آلان عون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​لجنة المال​ تقر إعتماد 1200 مليار ليرة لخطة الأمان الإجتماعي والتحفيز التي تخصص ​مساعدات​ مالية للفئات الإجتماعية الأكثر عوزا والمؤسسات الصناعية والزراعية والحرفية الصغيرة، وتقر قرضا كويتيا بقيمة 162 مليون ​دولار​ لمصرف الإسكان لدعم ال​سياسة​ الإسكانية للفئات الإجتماعية المحدودة الدخل".

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