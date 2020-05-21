بلدية بشمزين: نتائج فحوصات الPCR كلها سلبية

أعلنت بلدية بشمزين، في بيان، ان "جميع الوافدين إلى البلدة بين تاريخ 23 نيسان و5 أيار قد خضعوا جميعهم إلى فحص الPCR فور انتهاء مدة حجرهم وأتت نتائجهم كلها سلبية".

هذا أعلنت وزارة الصحة العامة، في وقت سابق، عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".