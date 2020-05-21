أعلنت بلدية بشمزين، في بيان، ان "جميع الوافدين إلى البلدة بين تاريخ 23 نيسان و5 أيار قد خضعوا جميعهم إلى فحص الPCR فور انتهاء مدة حجرهم وأتت نتائجهم كلها سلبية".
هذا أعلنت وزارة الصحة العامة، في وقت سابق، عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بشمزين: نتائج فحوصات الPCR كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.