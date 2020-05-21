أفادت مصادر "النشرة" ان "ال​اصابات​ التي أعلنت عنها ​وزارة الصحة​ اللبنانية تتوزع على الشكال التالي: تسجيل 18 اصابة في مبنى الذي يقطنه عدد من ابناء الجالية البنغلادشية تسجيل 9 اصابات في ​بلدة مزبود​ Advertisements تسجيل 5 اصابات في ​قضاء عكار​ تسجيل 4 اصابات في ​مجدل عنجر​ هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة، في وقت سابق، عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هكذا توزعت حصيلة المصابين بالكورونا اليوم بحسب المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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