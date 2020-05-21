جوزيف أبو فاضل: هناك مراجع قضائية يمكن الركون إليها فيما يخص أعمال القضاة

أشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "هناك مراجع قضائية يمكن الركون إليها فيما يخص أعمال ​القضاة​ وهي ​هيئة التفتيش القضائي​ بما يخص القاضية ​غادة عون​ أو غيرها من القضاة في حال كان هناك خطأ ما"، لافتا الى أن "الزعرنات فهي برسم ​القوى الأمنية​ و​مجلس القضاء الأعلى​ ووزيرة ​العدل​ و​الحكومة اللبنانية​". إضغط للمزيد

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