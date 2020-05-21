وزارة الصحة: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن "تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".
وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت 67510 فحصاً حتى تاريخه".
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