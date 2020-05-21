وزارة الصحة: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 1024 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ العامة عن "تسجيل 63 إصابة جديدة ب​كورونا​ ليصل العدد إلى 1024 حالة 36 من الأشخاص المقيمين و27 حالة من الوافدين"، مشيرة الى "تسجيل 663 حالة شفاء، في حين إستقر عدد الوفيات على 26 حالة، والحالات الحرجة 4 حالات".

وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت 67510 فحصاً حتى تاريخه".