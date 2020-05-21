الاتحاد المسيحي الديمقراطي يحذر من موجة كورونا ثانية لن يستطيع لبنان مقاومتها

أعرب رئيس الإتّحاد المسيحي الديمقراطي اللّبناني غنطوس الجميّل، عن خشيته من "موجة ثانية من كورونا لن يستطيع ​لبنان​ مقاومتها بسبب ليس فقط الأوضاع المالية والإقتصادية والمعيشية الكارثية بل أيضًا بسبب وجود أكثر من مليوني نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في حالة صحيّة مذرية قد تشكّل بؤرًا وبائية لا تحمد عقباها".

وخلال مشاركته في اجتماع اللّجنة التنفيذية للمنظومة العالمية للديموقراطية الوسطية (International Democrate du Centre IDC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية ​بروكسيل​ وذلك بواسطة تقنية الفيديو، طلب الجميّل من المنظومة مساعدة ومساندة ودعم لبنان للحلّ السريع لمعضلة ​النزوح​ لتفادي الكارثة.

كما أطلع الجميّل الحاضرين على العمل الجدّي والجبّار الذي قامت وتقوم به الحكومة اللّبنانية والقطاع الصحّي والطبّي في احتواء تفشّي عدوى ​الكورونا​ .