فهمي بحث مع ممثلين أممين في برامج المنظمات الدولية

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي، قبل ظهر اليوم، الممثل المقيم لأنشطة ​الأمم المتحدة​ ​كلاوديو كوردوني​، ورئيسة مكتب UN Habibtat في ​لبنان​ تاينا كريستاينسن، والممثلة المقيمة UNDP سيلين مويرو، والممثلة المقيمة لليونيسف يوكي موكو، وتم البحث في البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في لبنان والتنسيق المتواصل والدائم مع ​وزارة الداخلية​.

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