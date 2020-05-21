استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، قبل ظهر اليوم، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، ورئيسة مكتب UN Habibtat في لبنان تاينا كريستاينسن، والممثلة المقيمة UNDP سيلين مويرو، والممثلة المقيمة لليونيسف يوكي موكو، وتم البحث في البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في لبنان والتنسيق المتواصل والدائم مع وزارة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي بحث مع ممثلين أممين في برامج المنظمات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.