لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع القانون الرامي الى الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة

عقدت ​لجنة الشؤون الخارجية​ جلسة برئاسة النائب ​ياسين جابر​ واقرت مشروع القانون الرامي الى الموافقة الى انضمام ​لبنان​ الى ​المنظمة الدولية للهجرة​ ولذلك لاعطاء هذه المنظمة وضعا قانونيا لوجودها طالما ان لديها امكانات يمكن الاستفادة منها، كما انها لا ترتب اية اعباء اضافية على لبنان.

وأرجأت اللجنة البت بمشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع الاسكان في المرحلة الثانية بسبب تغيب ممثل عن ​مصرف لبنان​ بالاضافة لدعوة ​مصرف الاسكان​ و​مجلس الانماء والاعمار​ للوقوف على النتائج التي ستترتب جراء هذا القرض.