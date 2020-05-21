أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

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تسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 12,30 ت غ.

وبإجمالي 170.032 وفاة من بين 1.957.819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم. وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارة، هي المملكة المتحدة (35.704 وفيات) وإيطاليا (32.330 وفاة)، تليهما فرنسا (28.132 وفاة) وإسبانيا (27.888) وفاة.