تسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 12,30 ت غ.
وبإجمالي 170.032 وفاة من بين 1.957.819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم. وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارة، هي المملكة المتحدة (35.704 وفيات) وإيطاليا (32.330 وفاة)، تليهما فرنسا (28.132 وفاة) وإسبانيا (27.888) وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 170 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.