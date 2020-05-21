بريطانيا: 24 مليون مسافر لم يخضعوا لفحوصات

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نصر المجالي: كشف تقرير بريطاني رسمي بأرقام مدمرة مثيرة عن وصول حوالي 24 مليون شخص إلى المملكة المتحدة من الخارج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام عندما لم تكن هناك فحوصات للفيروس التاجي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في تقريرها إن حوالي 23.7 مليون مسافر، بما في ذلك الزوار الأجانب والبريطانيون العائدون، تم تسجيلهم في موانئ المملكة المتحدة ومطاراتها بين يناير ومارس 2020.

وأشار التقرير إلى انخفاض العدد - أي ما يعادل ثلث سكان المملكة المتحدة بالكامل - تقريبًا الخمس (18 في المائة) في نفس الفترة من عام 2019 وأظهر "انخفاضا كبيرا في نهاية الربع '' عندما أصبح حجم الوباء واضحًا وبدأ إغلاق المملكة المتحدة.

وهذه الفترة هي التي كان انتشر فيها الفيروس التاجي إلى الخارج من الصين إلى أوروبا، ولكن لم يتم إجراء فحوصات في المطارات، حيث نصح الوافدون ببساطة بالانضمام إلى بقية السكان في بريطانيا في العزلة الذاتية.

وتكشف أرقام تأشيرات وزارة الداخلية أن الوافدين شملوا ما يقرب من 35000 مواطن صيني و133000 شخص من الهند، والتي شهدت أيضًا عددًا كبيرًا من الحالات المبلغ عنها.

ومع ذلك، لم يتم احتساب الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي مع تفشي أعداد كبيرة لأنهم ما زالوا يصلون من دون تأشيرة في المملكة المتحدة.

كاميرات تصوير حراري

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وتم نشر الأرقام تزامنا مع الكشف عن تركيب كاميرات التصوير الحراري التي يمكنها التحقق من درجات حرارة ركاب الخطوط الجوية عند دخولهم بريطانيا ومن المقرر طرحها في أكثر المطارات ازدحاما في البلاد اليوم الخميس.

وسيقدم مطار هيثرو الكاميرات المثبتة على حامل ثلاثي الأرجل في إحدى قاعات الهجرة كجزء من تجربة جديدة حيث ينظر المسؤولون في طرق إعادة صناعة السفر إلى وضعها الطبيعي في أعقاب تفشي الفيروس التاجي.

وفي حال نجاح التجربة، فإن المسؤولين يأملون أن تسمح الخطوة للبريطانيين بالتوجه إلى الخارج بأمان دون الدخول في الحجر الصحي عند عودتهم.

وبموجب الإجراءات الجديدة، فإنه اعتبارًا من اليوم الخميس، سيتم فحص الركاب الذين يصلون إلى مبنى الركاب رقم 2 في مطار هيثرو تلقائيًا بحثًا عن درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يشير إلى الحمى، وهي أحد الأعراض الشائعة للفيروس التاجي، ويمكن للكاميرات قراءة درجات الحرارة على مسافة 8 أقدام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيثرو للمطارات، هولاند كاي اليوم الخميس، إن الكاميرات يمكن أن تصبح "المعيار الدولي المشترك" لجعل الناس يطيرون مرة أخرى.

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