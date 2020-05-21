رفع حال الطوارئ في غرب اليابان مع تراجع إصابات كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس رفع حال الطوارئ المفروضة منذ مطلع أبريل لمكافحة تفشي فيروس كورونا عن ثلاث مناطق في غرب البلاد.

وألمح إلى أنه سيتخذ إجراءات مماثلة الأسبوع المقبل في طوكيو والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية، وهي آخر المناطق التي سيشملها الإجراء.

وقال آبي للصحافيين "قررنا رفع حال الطوارئ عن أوساكا وكيوتو وهيوغو". وكان رئيس الوزراء قد أعلن حال الطوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى في 7 أبريل، ثم طبق الإجراء في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن عدد الإصابات في المناطق حيث لا تزال حال الطوارئ فيها سارية "يتناقص باطراد" وأن الوضع في المستشفيات يتحسن.

وقال "لذلك أود أن يدرس الخبراء الوضع اعتباراً من 25 مايو وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه، فيبدو لي أنه من الممكن رفع حال الطوارئ" في المناطق التي لم يشملها الرفع بعد.

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وفي الأسبوع الماضي، رفعت اليابان حال الطوارئ في 39 منطقة من أصل 47 في البلاد وذلك قبل أسبوعين من المهلة المقررة. وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لا يعني هذا الإجراء في اليابان فرض عزل إجباري.

وهو يسمح بشكل أساسي للسلطات الإقليمية أن توصي السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأن تغلق بعض المحال التي تعتبر غير ضرورية مؤقتًا. ولا تفرض عقوبات على المخالفين.

وسجلت اليابان أكثر من 16.400 إصابة بينها نحو 780 وفاة بسبب وباء كوفيد-19 حتى الآن، وهي حصيلة أقل بكثير من تلك التي سٌجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

إلا أنه توجد خشية من عدم قدرة المستشفيات اليابانية على التعامل مع الضغط في حال ازداد عدد الإصابات.

ويُقدر عدد أسرّة العناية المركزة في الأرخبيل الياباني بستة آلاف وخمسمئة سرير، أي بمعدل خمسة أسرة لكل 100 ألف شخص، وهو أقل من نصف المعدل الموجود في إيطاليا، بحسب أرقام قدمتها الجمعية اليابانية لطب العناية المركزة مطلع شهر مايو.