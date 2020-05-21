هذا ما قاله المخرج السوري "المنظّف" لجونسون

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نصر المجالي: وجه المخرج السوري الذي تطوع منذ بداية أزمة كورونا كعامل نظافة في أحد مستشفيات لندن، انتقادات حادة لرئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن قراره فرض ضرائب على العمال المهاجرين مقابل تلقيهم خدمات صحية.

وقال المخرج حسن عقاد الذي كان فاز العام 2017 بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام والسينما والفنون، عن فيلم (BBC Exodus: رحلتنا إلى أوروبا الذي رسم رحلته إلى بريطانيا عبر معسكر كاليه جانغل" إن قرار فرض ضرائب على العمال الأجانب هو "غير عادل وغير عادل وغير إنساني"، وخصوصا على أولئك العاملين في الخدمات الصحية.

وأضاف عقاد في تغريدة ارفقها بشريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في بريطانيا إنه اتصل مع الإذاعي التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس مورغان حيث عرض القضية ليثيرها في وجه الحكومة.

منظف بمستشفى

وقال المخرج السوري الذي تطوع للعمل كـ"منظف" في مستشفى بارثولوميو في شرق لندن منذ أزمة كورونا وتم إدراجه ضمن العمال المكلفين بدفع ضرائب لقاء ما يقدم لهم من خدمات صحية، إنه شعر "بالطعن في الظهر" بسبب معاملة العمال المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم وهم يقاتلون ضد فيروسات التاجية.

وبموجب القرار الجديد، سيتعين عل العمال الأجانب دفع 624 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بدءًا من أكتوبر 2020 للوصول إلى خدمات الهيئة الوطنية للصحة NHS.

جونسون يدافع

ودافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرسوم الإضافية المفروض على الخدمات الصحية للعمال المهاجرين، خلال مداخلاته في جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس العموم يوم الأربعاء. وفي المقابل كشف جونسون عن وفاة 321 من العمال الأجانب في مجال الخدمات الصحية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن العاملين الأجانب في مجال الخدمات الصحية البريطانية وتقدر أعدادهم بالآلاف ينتمون إلى نحو 200 بلد في العالم، ويقول المراقبون إنه يتعين عليهم مع القرار الحكومي المجحف الجديد أن يدفعوا الرسوم والضرائب مرتين، فهم يدفعون أيضًا ضريبة الدخل والتأمين الوطني الذي يمول المستشفيات وجراحات الأطباء العامين وأطباء الأسنان.

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عقاد المخرج وعقاد منظف المستشفى

دعوة للتراجع

ودعا المخرج العقاد الذي كان فرّ من سوريا طلبا للأمان عام 2012 حيث تم سجنه وتعذيبه من قبل نظام بشّار الأسد، خلال حديث مع برنامج بيرس مورغان (صباح الخير بريطانيا)، رئيس الوزراء أن يغيّر رأيه بشأن ضريبة الرعاية الصحية. وقال: "هذا ظلم، ظلم، وأنا أزعم أنه غير إنساني. بالنسبة لمعظم عمال النظافة والحمالين، اذ يتعين عليهم دفع راتب أسبوعين للوصول إلى خدمات نفس المؤسسة التي يعملون فيها خلال أسوأ أزمة للصحة العامة في التاريخ الحديث".

وكان المخرج السوري اللاجئ أعرب عن فخره بالعمل في مستشفى في لندن في ظل الظروف القاسية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ما تعيشه البلاد يؤكد ضرورة التضامن بين الجميع.

وطلب حسن عقاد العمل في فريق التنظيف في مستشفى في العاصمة البريطانية بالتزامن مع تفشي الوباء في البلاد، وهو مخرج أفلام ونال جائزة من أكاديمية الأفلام البريطانية على فيلم عكس فيه رحلة اللجوء.

وتلقى عقاد مجموعة كبيرة من رسائل الدعم منذ أن أعلن على تويتر أنه سينضم إلى "جيش عمال النظافة"، في إطار جهود مواجهة الجائحة.

لندن وطني

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "itv" في أبريل 2010، قال عقاد: "لندن أصبحت وطني منذ أن غادرت سوريا، وأقل ما يمكنني فعله هو التأكد من سلامة جيراني وموظفي الصحة المذهلين".

وقاوم عقاد دموعه في أثناء الحديث عن موظفي الصحة المهاجرين، الذين هم العمود الفقري لمستشفيات المملكة المتحدة، وقال إنه تأثر بـ"العديد من الرسائل الجميلة من الناس التي تقول إنك بطل وأنت أحدنا ونحن نقدر ما تفعل".

وتابع: "لكنني لا أريد هذا لي فقط، لأنه بصراحة إذا رأيت المستشفى الذي أعمل فيه، فهو يشبه مبنى المطار. إن الناس من كل مكان، والممرضات والمضيفون والمنظفون والحمالون هم العمود الفقري للمستشفى، وهم من كل مكان، الكاريبي، تشاد، الفلبين، إسبانيا، بولندا".