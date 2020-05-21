فنزويلا تتعهد بحماية شحنات النفط الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (بي بي سي):

تعهدت فنزويلا أن ترافق طائراتُ وسفن حربية شحنات النفط الإيرانية القادمة إليها بمجرد عبورها إلى داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية التابعة لها.

جاء ذلك في سياق تصريحات متلفزة أدلى بها وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأربعاء، حول التداعيات التي ألحقها وباء كورونا بالاقتصاد الفنزويلي وسبل مواجهة الأزمة.

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وألمح بادرينو إلى أن الوقود الذي تتلقاه كاراكاس من طهران، هو على سبيل الدعم لها في أزمتها الراهنة وقال "إذا ما قدم بلد مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ... المساعدات الإنسانية، كتلك التي تلقيناها سابقا من روسيا وجمهورية الصين الشعبية وبلدان أخرى في العالم - فهذا أمر مرحب به".

وتحمل الناقلات الخمس حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود ويتوقع وصولها إلى وجهتها بين أواخر مايو الجاري أو مطلع يونيو.

وقد حذرت طهران من جانبها من "عواقب" في حال قيام واشنطن باعتراض سفن النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.