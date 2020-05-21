السفير الصيني يشيد بجهود مصر وجيشها الأبيض في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أشاد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة بجهود الحكومة المصرية والاطقم الطبية المصرية وجيش مصر الابيض في مكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وحماية الصحة العامة للشعب المصري مضيفا أن الصين قدمت ثلاث دفعات من المساعدات الطبية لمصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم من خلال البث المباشر على موقع الفيس بوك أن 30 مايو الجاري تحتفل مصر والصين بذكري 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تقيم العلاقات الدبلومسية مع جمهورية الصين الشعبية مشيرا إلى أن كلا الجانبين يدعمان بعضهما البعض في القضايا والمصالح حيث دعمت الصين مصر في حرب السويس عام 1956.

وأفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الصين ست مرات وتم ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الرئيس لبكين عام 2014 مؤكدا أن التعاون المصري – الصيني حقق نتائج مثمرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعلم والثقافة ويتجلى التعاون المثمر مؤخرا في مجال الصحة وهذا التعاون يظهر مدى الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين.

وأوضح أن مصر تصدر المحاصيل الزراعية التي تتواجد في السوق الصيني خاصة البرتقال والعنب و البلح وهناك تعاونا مثمرا في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في عين السخنة ( تيدا ) ومشروع حي المال والاعمال في العاصمة الادارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان لافتا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتخطي 7 مليارات دولار بينما تعمل 600ر1 ألف شركة صينية في مصر التي خلقت أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمصريين.

وعن التعاون في مجال التعليم، أشار إلى الاقبال الكبير من المصريين علي تعليم اللغة الصينية ويتم تدريس اللغة الصينية في 16 جامعة مصرية فضلا عن توفير الصين المنح الدراسية للجانب المصري وكذلك توفير ورشة لوبان لتدريب الشباب مضيفا أنه تم عقد 6 اجتماعات عبر الفيديوكونفراس بين الخبراء المصريين والصينيين لتبادل الخبرات والمعلومات فضلا عن تسليم أحداث الوثائق المحدثة عن الفيروس أول بأول للجانب المصري .

كما أن التعاون الثقافي لم يتوقف بسبب الفيروس حيث يستمر المركز الثقافي الصيني في أنشطته الثقافية وتوفير دروس تعليم اللغة الصينية والطبخ علي الانترنت فضلا عن تقديم العروض الفنية ومن المتوقع أن يتم تنظيم حفلا موسيقيا يشارك الفنانون المصريون والصينيون فيه علي الانترنت بمناسبة الاحتفال بذكري 64 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وقال إن الشركات الصينية تتبني التدابير اللازمة للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين لديها من المصريين والصينيين مؤكدا دعم بلاده سعي مصر للحفاظ علي سرعة وتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن العالم يشهد أخطر جائحة منذ الحرب العالمية الثانية التي تؤثر علي الصحة العامة لشعوب العالم موضحا أن الرئيس الصيني شي جين بينج تقدم بمقترحات خلال مشاركته مؤخرا في اجتماع الجمعية الصحية العالمية حيث أكد علي أهمية تعزيز التعاون وتوفير المستلزمات الطبية كأولوية قصوي ومنع انتشاره عبر الحدود وأهمية دعم الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية التي تقدم مساهمات كبيرة لمكافحة وباء كوفيد -19 وأنه طالب الدول تقديم الدعم السياسي والموارد لتمكينها من تحقيق الانتصار النهائي علي الفيروس .

وأضاف أنه الرئيس الصيني أكد على أهمية دعم الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف في المنظومة الصحية وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي لهذه الدول مشيرا إلى أن الصين قدمت المساعدات الطبية لأكثر من 50 دولة والاتحاد الأفريقي فضلا عن تواجد أكثر من 46 فريقا طبيا في الدول الافريقية حاليا لمساعدتهم علي مكافحة الفيروس .

وأوضح أن الرئيس الصيني أكد علي أهمية تعزيز الحوكمة الصحية في العالم وسد أوجه القصور في استجابة العالم لوباء كوفيد 19 ورفع مستوي الاستجابة في الطوارئ الصحية في العالم وإنشاء مراكز الاحتياطات في العالم مشيرا إلى أن الصين تدعم استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم واستمرار الانتاج والمصانع في الدول وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بتبني الاجراءات الاحترازية فضلا عن دعوة بكين لتنسيق السياسات الاقتصاديات الكلية لضمان سلاسل الانتاج والصناعة والعمل علي انعاش الاقتصاد العالمي .

وتابع قائلا إن الرئيس الصيني أكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفيروس وأن التعاون الدولي هو الطريق السليم الحاسم ضد الفيروس والقضاء عليه موضحا أن الرئيس الصيني أعلن عن توفير ملياري دولار في العامين المقبلين لدعم الدول المتضررة خاصة النامية من الفيروس وتعتزم الصين اقامة مستودع محوري في الصين لمواد الطوارئ، والممرات الخضراء للشحن والتخليص الجمركي.

وأفاد بأن الصين تعتزم إقامة 30 آلية تعاون مع مستشفيات الدول الإفريقية، لزيادة قدرتها العلاجية فضلا عن اتاحة اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره حاليا بأسعار معقولة مشيرا إلى أن بكين تعمل مع أعضاء مجموعة العشرين الآخرين على تطبيق مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين للدول الأكثر فقرا.

وطالب السفير الصيني بعدم تسييس قضية الفيروس والتركيز علي مصدر الفيروس وأنه من المهم في المرحلة الحالية هو مكافحة الفيروس وانقاذ البشرية وأن على الدول الاعضاء في المنظمة الصحة العالمية تبادل الخبرات والتعاون لإيجاد نقاط الضعف في الاستجابة من أجل تقديمها بتوصيات للمنظمة.

وعن تايوان، أشار إلى أن بعض القوى تقدمت بطلب مشاركة تايوان كعضو مراقب في اجتماع الجمعية الطبية العالمية في 18 مايو الجاري ولكن هذه المحاولة فشلت وكانت تهدف إلى عرقلة أعمال الجمعية وتخريب التعاون الدولي مؤكدا أن بلاده دعت تايوان لزيارة مدينة ووهان وقدمت معلومات محدثة عن الفيروس وتدعم حصول تايون علي المساعدات الفنية والمعلومات حول الفيروس مضيفا أن مصر تدعم مبدأ الصين الواحدة.