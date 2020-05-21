تقرير مُسرّب يكشف عن موعد توفّر لقاحٍ لكورونا

كشف تقرير مسرب من البنتاغون أن هناك إحتمال إستمرار التعامل مع الجائحة من قبل الجيش الأمريكي حتى عام 2021.

وحصل موقع "Task & Purpose" على المذكرة، حيث حذر البنتاغون من "إحتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وقال التقرير "أمامنا طريق طويل، مع إحتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز إهتمامنا على إستئناف المهام الحاسمة وزيادة مستويات الجهد وإتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

وعلقت متحدثة بإسم البنتاغون، إن "الوثيقة عفا عليها الزمن ورفضت تقديم تفاصيل أكثر".

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وقال مسؤول في البنتاغون بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "الوثيقة لم يتم نشرها رسميًا، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية في بداية ماي".

ووفقا للتقرير المسرب، "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس".

وأوصت الوثيقة بزيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

(سبوتنيك عربي)