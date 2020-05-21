خروج زوجة بيسكوف من المستشفى بعد تعافيها من كورونا

خرجت البطلة الأولمبية في التزلج على الجليد تاتيانا نافكا من المستشفى حيث رقدت قبل فترة مع زوجها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفبعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وقالت نافكا، في حديث نقلته وكالة "تاس" اليوم: "تم إخراجي من المستشفى، بينمالا يزال زوجي يتلقى العلاج ويتعافى هناك".
في 12 مايو الماضي، تم نقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته وشعوره بضعف في جسمه، وهناك تم تشخيص إصابته بمرض كوفيد -19.
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