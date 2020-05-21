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خروج زوجة بيسكوف من المستشفى بعد تعافيها من كورونا

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خرجت البطلة الأولمبية في التزلج على الجليد تاتيانا نافكا من المستشفى حيث رقدت قبل فترة مع زوجها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

بعد اصابتهما بفيروس المستجد.

وقالت نافكا، في حديث نقلته وكالة "تاس" اليوم: "تم إخراجي من المستشفى، بينما

لا يزال زوجي يتلقى العلاج ويتعافى هناك".

في 12 مايو الماضي، تم نقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته وشعوره بضعف في جسمه، وهناك تم تشخيص إصابته بمرض كوفيد -19.

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