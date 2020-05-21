أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، صدور عفو من سلطان البلاد هيثم بن طارق المعظم، بالإفراج عن 797 سجينا بينهم أجانب.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أصدر عفوا خاصا عن عدد من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان، أن العفو السلطاني شمل 797 سجينا بينهم 301 من الأجانب.
وأوضح أن قرار العفو جاء "تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء بينهم أجانب بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.