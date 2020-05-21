7 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية فى مصر

أعلن لياو ليتشانج السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ 7 مليارات دولار ، وتعمل 1600 شركة صينية فى مصر خلقت أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمصريين.

وقال" ليتشانج" إن يوم 30 مايو يصادف الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الصينية المصرية، وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات مع دولة الصين الشعبية فى عام 1956، واستمرت منذ ذلك الحين العلاقات الطبية بين البلدين، وأضاف فى المؤتمر الثامن عبر الانترنت والذى جاء تحت عنوان "اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء.

أن الرئيسين الصينى والمصرى عزما على رعاية العلاقات فى كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها إلى مستوى جديد، واستمر بالفعل الدعم المتبادل وكانت آخر مظاهر هذا الدعم فى التعاون فى مواجهة آثار فيروس كورونا

وأضاف السفير الصينى" أنه فى ظل تفشى الفيروس فى مصر، استمرت الشركات الصينية دون توقف فى العمل وتعزيز وعى العاملين حيال كيفية الوقاية من الأوبئة، مؤكدا سعى الصين الاستمرار فى تعزيز ودعم العمل فى المشاريع.

وأوضح السفير أن التعاون المثمر بين البلدين يعكس الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين. وفى

مجال التجارة، تعد الصين أكبر شريك تجارى لمصر، كما تستورد بكين المحاصيل المصرية المميزة، كما يوجد تعاون جيد للغاية فى العديد من المشاريع مثل منطقة العين السخنة فى منطقة "تيدا" الصناعية بقناة السويس، والقطار المكهرب للعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن الشركات الصينية تتخذ تدابير للحفاظ على وتيرة العمل فى المشروعات المختلفة، حيث تعمل مصر على الحفاظ على سرعة وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد، موضحا أن كل المشروعات تتقدم بشكل منتظم فى ظل استمرار الحوار بين البلدين لدفع العلاقات قدما عبر الانترنت, وتابع أن فى الشركة الصينية العاملة فى العاصمة الإدارية CSCEC والتى يعمل بها 3000 عامل، لم يتوقف العمل فى هذا المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع لم يتأثر بكورونا.

كما قامت منطقة "تيدا" الصناعية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتنفيذ إجراءات صارمة كذلك لمنع انتشار الفيروس والمنطقة ولم يتوقف العمل هناك.

وبخصوص مشروع قطار العاشر من رمضان تم إنهاء 70%

من أعمال التصميم وتتعاون الشركات الصينية و المصرية فى استمرار العمل.

كما حفزت كبرى الشركات الصينية على استمرار العمل فى مرسى علم، وتم ربط مدينة برنيس بشبكة الكهرباء الوطنية للمرة الأولى قبل أيام من خلال العمل المشترك للشركات الصينية.

وتابع أن الشركات الصينية الموجودة فى مصر تواجه ضغوط بسبب عدم وجود بعض العاملين الصينيين، بسبب ظروف السفر ، ولكن عاد 123 عامل صينى عادوا إلى مصر والتزموا بالحجر الصحى وسيعودون إلى العمل فى أقرب وقت، موضحا أنه فى الشركات الصينية فى 6 أكتوبر، كان هناك بعض العاملين المصريين المصابين بكورونا وهو ما خلق بعض الضغوط، لكنه أكد أن هذا لن يؤثر على سير الأعمال وعزم الصين الاستمرار مع العمل فى هذه المشاريع التى تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements

وبالرغم من الصعوبة المؤقتة بسبب انتشار الفيروس، لدينا ثقة أن الجانب المصرى سيحتوى الفيروس ونحن مستعدون للعمل مع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى خاصة فى مجال الطب كمجال جديد للتعاون.

وأوضح أنه تم تدشين أكبر خط إنتاج الكمامات الطبية وتم تشغيل خطى إنتاج من ضمن 5 خطوط. ومصر من أوائل دول العالم من حيث سرعة التنمية والتصدى لفيروس كورونا، وأكد عزم بلاده تعزيز استيراد الحاصلات المصرية للسوق الصينية لإحداث توازن تجارى بين البلدين.

وقال إن هناك معرض صينى سيتم استضافته عبر الانترنت الشهر المقبل، مرحبا بحضور مصر فيه، وكذلك فى المعرض الصينى الدولى الثالث للاستيراد فى نوفمبر.

.