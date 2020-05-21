ليبيا فى أيدٍ آمنة.. ونشطاء: ميليشيات السراج أهانت الشعب

أعرب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن آمالهم فى السيطرة على ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية التابعة لتركيا، التى تسعى للقضاء على الهوية العربية والإسلامية، لتحقيق أهداف أردوغان.

وتداول نشطاء أحاديث تؤكد أن النائب التونسي هيكل مكي وجه خطابًا للغنوشي يؤكدة فيه ضرورة حماية الحدود مع ليبيا بعد انتشار الإرهاب فى الأراضى الليبية المدعوم من تركيا.

وأكد مغردون أن حكومة الوفاق خرجت عن السيطرة، بعد

سيطرة الميليشيات والمرتزقة التركية عليها، ولجأت لإهانة الشعب الليبي، ما يدل على إنعدام الأمن تحت، قائلين: "بالتأكيد أن من باع مقدرات بلاده إلى تركيا لن يجرؤ على رد هذه الميليشيات".

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وأكد البعض أن غرب ليبيا تحول إلى نموذج قبرص الشمالية، لافتين إلى أن تونس والجزائر أصبحا منصات للتدخل التركي في

ليبيا، قائلين: "هناك جولة قد تبدأ في الصحاري البعيدة من غرب أفريقيا وصولاً للساحل، والمؤكد أن تركيا أردوغان وصلت لسقف عداء مع مصر لم تصل إليه إسرائيل ذاتها وبدعم أمريكي وروسي".

وتابع البعض، أن ليبيا سوف تظل فى مأمن وسوف تعود حقوقهم ويعود لها الهدوء، ويعمل شعبها على تطويرها وتنميتها من جديد بفضل الزعماء العرب فى مصر والإمارات والسعودية، لافتين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وولى عهد السعودية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي يقفون بالمرصاد للعدو العثماني الغاشم.