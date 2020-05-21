شفاء 320 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من

الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 804 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك

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إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 17568 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 124 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.



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