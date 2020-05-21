كوروناحول العالم.. الإصابات تتجاوز 5 مليون و2 مليون متعافي

سجلت رسميا إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد حول العالم، سبعون بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تجاوز عدد المتعافين المليوني شخص.







وحتى صباح الخميس، بلغ عدد الإصابات الخمسة ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألفا و47 وفاة، خصوصا في أوروبا (مليون و954 ألفا و519 إصابة و169 ألفا و880 وفاة) القارة الأكثر تضررا، والولايات المتحدة حيث أصيب مليون و551 ألفا و853 شخصا وتوفي 93 ألفا و439.





لكن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة.



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