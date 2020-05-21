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وفي منطقة البنغال الغربية بالهند، “قتل 72 شخصا بينهم 15 في كالكوتا”، على ما أعلنت رئيسة حكومة هذه الولاية ماماتا بانرجي للصحافة. وقالت: “لم أشهد يوما كارثة بهذا الحجم”.
وقد ضرب الإعصار ولاية البنغال أمس الأربعاء، ودمر قرى، وتسبب بانقطاع خطوط كهرباء وأغرق مساحات كبيرة من الأراضي.
وفي بنغلادش، أعلنت الشرطة ومسؤولون لفرانس برس عن مقتل 12 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار “أمبان” يضرب الهند وبنغلادش: 84 قتيلاً ودمار في قرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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