ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 311

الخميس 21 مايو 2020

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، ارتفاع قتلى مرتزقة النظام التركي في ليبيا إلى 311 قتيلا، مؤكدا استمرار أنقرة في إرسال المتطرفين غير عابئة بالقرارات الدولية.



ووثّق المرصد السوري "مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة خلال العمليات العسكرية في ليبيا".

وأشار إلى أن من بين القتلى 18 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

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وكان المرصد كشف قبل يومين، وصول دفعة جديدة تضم مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى ليبيا.

وأوضح أن تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 9600 شخص بينهم مجموعة غير سورية.

في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

وتدعم تركيا مليشيا حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس بالسلاح والعتاد والمرتزقة السوريين في مواجهة الجيش الوطني الليبي رغم القرارات الدولية بحظر الأسلحة.