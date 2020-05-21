حقيقة إصابة وزيرة الصحة المصرية بكورونا

الخميس 21 مايو 2020

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إصابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بفيروس كورونا، مؤكدا أن وزيرة الصحة لديها التزامات مهمة اليوم، وإن شائعة إصابتها بالفيرس المستجد كوفيدد-19، غير صحيحة بالمرة.



Advertisements

وقال خالد مجاهد، إن الوزيرة هالة زايد بصحة جيدة، وأنها تباشر مهام عملها بشكل طبيعى، مضيفا أنها ستقوم بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم الخميس، مما ينفى كل ما يثار عن "السوشيال ميديا"، حول خبر إصابتها بحسب ما نقلته البيان.

وكانت الدكتورة هالة زايد، قامت بالعديد من الجولات التفقدية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على سير العمل فى مستشفيات العزل، وأيضا عقدت مجموعة من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من عدمه، وتحديداً الدورى المصرى، خاصة بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.