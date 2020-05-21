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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية: التدخلات الإيرانية في شؤون الدول يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
أكدت جامعة الدول العربية على رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية سواء مباشرة أو عن طريق وكلائها في المنطقة.
وأكدت، في بيان لها اليوم الخميس، 21/أيار/2020، أن التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف أن علاقات إيران بالدول العربية لا بد أن تكون قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي.
وتابع البيان: على إيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام التهديد والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
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