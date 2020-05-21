الرئيس المصري: حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر ضمن المعدلات الطبيعية

الخميس 21 مايو 2020

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر ضمن المعدلات الطبيعية.



جاء ذلك في كلمة له بثها "التلفزيون المصري" خلال افتتاحه أحد المشروعات السكنية بمحافظة الإسكندرية (شمال) اليوم.

وأضاف السيسي أن الأرقام حول فيروس كورونا ومعدلات الإصابة تدعو للاطمئنان.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل بشكل علمي كبير مع باقي الأمراض خلاف فيروس كورونا .

وأوضح أن معدلات الإصابات هي تطور طبيعي، داعيا المواطنين إلى الحرص لمواجهة هذا الفيروس .

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وطالب السيسي بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي ترفع المناعة.

وشدد على أنه رغم أن معدلات الإصابة مطمئن إلا أن ذلك يتطلب ضرورة الوعي الكامل لدى المواطنين في مواجهة الجائحة.

ووجه السيسي الشكر للأطقم الطبية، وأثنى على دورهم البطولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وحث المواطنين على ضرورة مساعدة الأطباء والقيام بدروهم على أكمل وجه.

وسجلت مصر حتى أمس الأربعاء 14229 حالة إصابة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

وأثار ارتفاع معدل الإصابات اليومية فوق 700 حالة قلقا واسعا بين المصريين خشية تفشي الفيروس بدرجة أسرع في أنحاء البلاد.