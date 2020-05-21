شكرا لقرائتكم خبر عن توقع صادم من عالم أمريكي بشأن ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وليام هيسلتاين، الباحث الرائد بمجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول كثيراً على ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

ووفقاً لـ “العربية.نت” أضاف أن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار، لافتا إلى أن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث يدخل الفيروس للجسم.

وأوضح أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم. وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.