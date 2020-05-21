شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا..أمريكا تطلب 300 مليون جرعة من لقاح "أوكسفورد" والان نبدء بالتفاصيل

طلبت الحكومة الأمريكية 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بتطويره وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر المقبل. وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى... صوب لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".

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