ألمانيا تلغي مظاهرة ضد قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، إلغاء مظاهرة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"؛ احتجاجا على قيود كورونا، كان مقررا إقامتها في مدينة شتوتجارت الأحد المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشرطة إن سلطات المدينة حظرت التجمع؛ للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بطلب مستعجل للاحتجاج على قرار حظر المسيرة.

وكان حزب البديل في جنوب غرب ألمانيا يعتزم التظاهر في قلب مدينة شتوتجارت احتجاجا على تدابير القيود الخاصة بجائحة كورونا بمشاركة 500 شخص.

وأعلن الحزب أن اليس فايدل، رئيسة الحزب، في ولاية بادن فورتمبرج ونائبة زعيم الحزب على المستوى الاتحادي، ستلقي كلمة في المظاهرة.

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وقال ماركوس فروماير، نائب رئيس الحزب في بادن فورتمبرج، إن وزراء الداخلية المنتمين للحزب المسيحي الديمقراطي كانوا يراعون النظام في مثل هذه الحالات في الماضي " ولذلك سنتقدم بطلب مستعجل لنحصل على حقنا في حرية التجمع عن طريق المحكمة".

وقبل أسابيع، تظاهر الآلاف من الأشخاص احتجاجا على قيود كورونا على الحياة الخاصة والعامة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن بألمانيا بدون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات.

والأسبوع الماضي، اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات، على تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي مبدئيا حتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

لكن الحكومة والولايات اتفقت على تطبيق تخفيفات في بعض الإجراءات، وذلك في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وكان استطلاع للرأي كشف أن غالبية الألمان يرون القيود المفروضة على السفر والاختلاط الاجتماعي جراء أزمة جائحة كورونا ضاغطة.