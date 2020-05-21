مصادر: حمدوك وآبي أحمد يجتمعان "أونلاين" حول سد النهضة

علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، سيجري، مساء اليوم الخميس، جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، حول ملف سد النهضة.

ويأتي الاجتماع عبر خاصية "الفيديوكونفرانس" ضمن مبادرة السودان من أجل مواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، فضلت عدم ذكر اسمها، إن حمدوك سيتناول خلال الاجتماع التشاور حول استكمال المفاوضات.

وأوضحت أن جولة المباحثات ستكون بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين .

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وأمس الأربعاء، عقد حمدوك اجتماعا مماثلا مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.

وكانت أديس أبابا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان مقرر تستضيفها واشنطن، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في يوليو/تموز المقبل.

فيما تصر القاهرة على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015 .