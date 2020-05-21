هجوم إلكتروني إيراني في إسرائيل.. ورسالة بـ"المفاجأة الكبرى"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، تعرض مجموعة من المواقع لهجوم إلكتروني إيراني، صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مديرية الإنترنت الإسرائيلية، أنه تم التعامل مع المشكلة.

لكنها دعت مستخدمي الإنترنت الذين يأتون عبر المواقع التي تم اختراقها إلى تجنب النقر على أية روابط.

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وجاء الهجوم بعد ظهور تقارير إعلامية أمريكية تفيد بوقوف إسرائيل وراء هجوم إلكتروني، في وقت سابق من هذا الشهر ، على أجهزة كمبيوتر في ميناء شهيد رجائي الإيراني، ما تسبب بفوضى بالمكان، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه تل أبيب حتى اليوم.

وقالت مواقع إعلامية إسرائيلية إن المخترقين نشروا رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية جاء فيها" استعدوا للمفاجأة الكبرى"، ومعها صورة لمدينة تل أبيب وقد ظهرت مدمَرة.

وجاء في رسالة أخرى أيضا باللغتين العبرية والانجليزية: " العد التنازلي لتدمير دولة إسرائيل بدأ منذ وقت طويل".

ومن بين المواقع التي تم استهدافها بلدية رمات غان، وهاتسالا المتحدة (منظمة خدمات طبية طوعية تطوعية)، وسلطة طبريا، والعديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، إضافة إلى الموقع الرسمي لزعيم حزب ميرتس، نيتسان هورويتز .