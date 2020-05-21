انت الان تتابع أمريكا تطلب 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لكوفيد-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم الخميس إن الحكومة الأمريكية طلبت 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تقوم شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بتطويره وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى... صوب لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".