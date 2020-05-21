شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا.. 176752 إجمالي إصابات كورونا بعد تسجيل 745 إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.



وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

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